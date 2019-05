“Oseghale ha strumentalizzato Pamela come un giocattolo: si era ripresa ma era in stato confusionale dovuto alla droga, lui frettolosamente ha soddisfatto le sue voglie sessuali inducendola a un rapporto sessuale non protetto”. Così il procuratore Giovanni Giorgio nella sua replica, davanti alla Corte d’Assise di Macerata, al processo che vede imputato Innocent Oseghale, accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro. Giorgio ha replicato alle parole dell’avvocato Umberto Gramenzi, nella scorsa udienza, dove aveva affermato che per la difesa il rapporto sessuale tra Pamela e il nigeriano era stato consenziente e aveva fatto notare che Pamela dopo l’allontanamento dalla comunità aveva avuto rapporti sessuali con altri due uomini.

