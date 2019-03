“Domani, in aula, darò la mia versione su come Pamela Mastropietro è stata assassinata. Sono certa che la mia testimonianza potrà fornire il giusto valore scientifico alle rivelazioni del pentito di ‘ndrangheta, Vincenzo Marino, che ha riferito di aver raccolto in carcere alcune presunte confidenze di Oseghale”. E’ quanto dichiara Luisa Regimenti, docente di Medicina legale all’Università di Tor Vergata a Roma e consulente di parte civile al processo che si svolge presso la Corte di Assise di Macerata, dove il nigeriano Innocent Oseghale è imputato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della 18enne romana Pamela Mastropietro, avvenuto poco più di un anno fa.

Insieme a Regimenti, secondo la quale Pamela morì a causa di “due fendenti”, domani saranno ascoltati dal giudice il medico legale Mariano Cingolani, che ha effettuato l’esame autoptico sul corpo e il tossicologo Rino Froldi, consulenti del pubblico ministero, oltre al professor Carmelo Furnari. In aula saranno presenti anche la mamma di Pamela e lo zio, l’avvocato Marco Valerio Verni.

