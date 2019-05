Nuovo colpo di scena nel Mark Caltagirone gate, sembra infatti che oggi pomeriggio Pamela Prati incontrerà il suo avvocato Irene Della Rocca, per raccontare tutta la verità sul marito fantasma.

Francesco Fredella di TPI News ha rivelato in esclusiva che quella della Prati, non sarà una replica alla confessione fatta da Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso, ma di una ricostruzione dei fatti, dall’annuncio del matrimonio, fino alle ospitate in tv.

“Il legale della Prati, Irene Della Rocca, dovrebbe incontrare nel pomeriggio di oggi 21 maggio 2019 l’ex primadonna del Bagaglino che starebbe accarezzando sempre più l’idea di svelare la verità sul matrimonio annunciato con Mark Caltagirone Non si tratterebbe, dalle prime indiscrezioni, di una semplice replica al racconto shock fornito dalla Eliana Michelazzo a Barbara d’Urso, ma di una puntuale ricostruzione dei fatti. La Prati sarebbe ad un passo dal raccontare una volta per sempre come stanno realmente le cose. Intanto, tutti continuano a chiedersi dove sia finita Pamela Perricciolo, scomparsa dai radar dopo la sua ospitata lampo da Barbara d’Urso. Per ora è assente. Ingiustificata. Secondo indiscrezioni sarebbe a Roma, nella sua casa a nord della Capitale.”

Adesso una domanda sorge spontanea: in quale programma andrà Pamelona a raccontare questa verità? A Verissimo? A Live Non è la d’Urso? Oppure in Rai?

Fonte: TPI