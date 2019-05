Tutti abbiamo visto quello che è successo a Live Non è la d’Urso, con Pamela Prati che ha abbandonato lo studio, ma pare che nel backstage sia accaduto di tutto. Una mia fonte ha parlato di pugni alla porta del camerino.

Oggi FanPage ha aggiunto altri dettagli, il noto sito ha rivelato che la showgirl avrebbe anche voluto chiamare i Carabinieri.

“Pamela Prati dietro le quinte avrebbe iniziato a urlare che voleva essere lasciata in pace e non essere ripresa. Si sarebbe rifugiata nei bagni riservati pur di non essere registrata. Le telecamere della trasmissione l’avrebbero seguita fino all’esterno e la showgirl avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri. Apprendiamo anche che il blocco dedicato a Pamela Prati sarebbe dovuto durare molto di più. Dopo la crisi e la corsa nei camerini, avrebbe voluto accanto a sé solo la Michelazzo e Selvaggia Roma e con loro, intorno all’una, sarebbe uscita per tornare a casa.”