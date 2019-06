Pamela Prati sul trono di ‘Uomini e Donne’? Secondo TPI è questa “l’indiscrezione che circola sulle principali testate di gossip italiane”, che vorrebbero l’ex showgirl in cerca di un amore in carne ed ossa nel programma di Maria De Filippi, dopo il clamore dell’affaire Mark Caltagirone. Secondo quanto riporta TPI, infatti, Prati, “sarebbe pronta a rimettersi in gioco e a trovare l’amore davanti alle telecamere del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne come tronista per la categoria over. Per il momento – spiega ancora la testata online – sono solo delle voci senza una conferma ufficiale da parte della Prati e dalla produzione del programma, ma nell’attesa i riflettori e i rumors non accennano a spegnersi”.

Fonte