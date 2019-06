Pamela Prati in questi mesi ha più volte taggato Mark Caltagirone su Instagram e nell’ultimo periodo è stata pure immortalata insieme a lui, ma come confessato dalla showgirl fra le pagine del settimanale Chi, è stata tutta una montatura architettata proprio da chi si nascondeva dietro il profilo fake dell’imprenditore.

Era infatti “Mark Caltagirone” a dire a Pamela come comportarsi nelle trasmissioni televisive e cosa dire.

“Ho conosciuto Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo in un ristorante […] tra febbraio e marzo del 2018. Pamela mi ha parlato di Mark, dicendomi che era un ricco imprenditore della nota famiglia Caltagirone. Lei e Eliana lo conoscevano di persona da molto tempo, così mi avevano riferito, aggiungendo che era l’ex compagno di una politica calabrese, Wanda Ferro, e che da poco la loro relazione era giunta al termine. Insistettero che avrei dovuto conoscerlo perché secondo loro era l’uomo perfetto per me. […] Non mi hanno mai presentato una persona in carne e ossa. Io Marco l’ho conosciuto solo via chat e via messaggi. Tuttavia, quando è scoppiato il caso mediatico, è stata la Perricciolo a consigliarmi di dire di averlo conosciuto personalmente per rendere più attendibile il racconto. Anche Marco mi scriveva dicendomi di confermare che lo avevo conosciuto a una cena”.