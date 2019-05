Pamela Prati e Mark Caltagirone oggi si sarebbero dovuti sposare – come vi avevo annunciato in anteprima tempo fa – a Villa Pazzi al Parugiano, una location esclusiva a Montemurlo, in provincia di Prato, ma alla fine è stato annullato tutto.

Le varie attività pratesi coinvolte nell’organizzazione del matrimonio pare non abbiano mai visto un centesimo e la Prati dopo l’annuncio dell’annullamento si è celata nel silenzio stampa.

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi – ha annunciato al settimanale Oggi l’agente di Pamela Prati, che spiega anche il motivo dell’ennesimo slittamento – Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.

Qualche ora fa però la showgirl ha fatto sapere ai suoi followers di Instagram di essere in compagnia proprio del suo amatissimo Mark Caltagirone, pubblicando un video in macchina insieme al suo lui (mai ripreso in faccia).

Al momento non sappiamo se Mark ha raggiunto Pamela in Italia (come annunciato dalla manager) o se è stata Pamela a raggiungere Mark all’estero (come ipotizzato da Dagospia), l’unica cosa certa è che sono insieme.

“Il matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone non s’ha da fare, ma per il gran finale si studia il colpo di scena. A Roma gira voce che dopo i malori (svelati da Perricciolo, Michelazzo e Corriere) qualcuno abbia iniziato a parlare anche di una aggressione (?) subita dalla showgirl per mancanza di show e di una (finta?) fuga all’estero. Ah, le solite malelingue!”.

