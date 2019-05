Ieri sera Eliana Michelazzo non era presente in studio a Live Non è la d’Urso, ma si è comunque fatta sentire. Dopo aver registrato dei bislacchi video messaggi insieme a Pamela Prati, la donna ha anche dichiarato di aver fatto partire delle denunce.

“Bella gente stasera… Vergogna. Il più pulito ha la rogna! ma per fortuna che le denunce sono già state fatte!”

La manager della Prati non ha fatto nomi ed è difficile quindi immaginare chi possa aver querelato (sempre che l’abbia fatto davvero), visto che è stata attaccata da diversi opinionisti. Da Roberto D’Agostino ed Emanuele Trimarchi, fino a Karina Cascella e Sara Varone, sono molti gli ospiti di Live che hanno criticato Pamelona, la Michelazzo e la Perricciolo.

Ely e le Pam in questo momento…



“Molti che lavoravano al matrimonio non sono stati pagati”

Novità choc dopo l’inchiesta di Alan Fiordelmondo sul matrimonio di @PamelaPrati #noneldurso@MediasetPlay @carmelitadurso pic.twitter.com/kP28PAfGz4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 8 maggio 2019