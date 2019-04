Continua il giallo trash sul matrimonio di Pamela Prati. La showgirl a Domenica In ha detto di essere ‘moglie e mamma’ ed ha parlato del marito Mark Caltagirone e dei due figli in affido. La donna ha poi svelato che andrà a vivere tra la Francia e l’America.

Sui social qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la storia raccontata dalla Prati e poi è arrivata la versione di Dagospia, secondo la quale Mark e i due figli non esisterebbero. Pare infatti che non ci siano foto dell’uomo e dei due bambini e che anche i loro profili social nascondano molte stranezze.

Ieri sera a Live Non è la d’Urso pronte a difendere Pamela c’erano le sue agenti e Rosa Perrotta (che fa parte della stessa agenzia della Prati).

L’ex tronista ha detto di non aver mai visto Caltagirone e di conoscere pochissimo Pamela, ma subito dopo ha aggiunto che sarà al loro matrimonio (venduto in esclusiva a Verissimo). Qualche dubbio è venuto anche a Barbara d’Urso, che ha ghiacciato la Perrotta:

“Se tu non conosci lui e conosci pochissimo lei, perché sei stata invitata al matrimonio? […] Se non esistesse Mark sarebbe gravissimo. Vuol dire che siamo stati presi in giro tutti, io per prima. Visto che lei addirittura mi ha mandato un video di un bambino, uno dei due bambini che dice di essere Sebastian e che voleva farmi gli auguri per il GF 16. Io spero e non voglio pensare che non sia vero, spero che veramente Sebastian sia suo figlio in affido. Io mi auguro, perché se non fosse così, ragazzi ho il video. Sarebbe di una gravità assurda”.

“Se tu non conosci lui e conosci pochissimo lei perchè sei stata invitata al matrimonio?”

Cosa risponderà Rosa Perrotta alla domanda di @carmelitadurso?#Noneladurso@MediasetPlay pic.twitter.com/Qqcplv9XCW — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 10 aprile 2019

Nonostante a Domenica In lei abbia detto di essere sposata, secondo il comune di Roma la Prati è ancora nubile. La donna in un’intervista rilasciata a Live Non è la d’Urso si è giustificata dicendo di essersi scambiata una promessa di matrimonio, ma all’estero.

“Lui non vuole comparire in video. Se una persona non vuole perché deve farsi vedere? Noi non siamo sposati. Noi abbiamo fatto la promessa di matrimonio. Non risulta? Perché l’abbiamo fatta all’estero, ecco perché non la trovate a Roma. Chi non crede è un loro problema. Noi ci amiamo da morire, è un vostro problema se pensate male. Amore ti amo e grazie di esistere”.

Dagospia ieri ha lanciato un’altra bomba, questa volta legata al profilo Facebook di Sebastian, il presunto figlio di Pamela:

“Sebastian il bambino? Fino a oggi non siamo mai andati davvero a fondo sul tema, perché probabilmente un minore di mezzo c’è davvero, ma si tratta di qualcuno che è stato spacciato per l’ormai famoso Sebastian Caltagirone, l’undicenne figlio di cotanto padre. Il profilo Facebook di Seba Caltagirone, infatti, era originariamente una pagina chiamata ”Gio Inolem”, ovvero Giorgia Meloni letto al contrario. Questo ”bimbo” non solo commenta ampiamente su temi ”da grandi” e legati al mondo della destra romana e calabrese, ma interagisce con una serie di personaggi che: – o non l’hanno mai visto e pensano di avere a che fare con un bimbo sveglio seppur infelice e addirittura malato; – o sono dei falsi profili manovrati sempre da uno stesso gruppetto di persone, creati unicamente per accreditare l’esistenza di questi personaggi da soap opera, mettere like alle pagine ”giuste” e diffondere contenuti politici. Solo che questo trucchetto, guardando le URL (gli indirizzi che Facebook ti assegna la prima volta che ti iscrivi, e che non cambiano nel tempo), si scopre facilmente. Ivan Lazio, che recita da dipendente del ”presidente” Caltagirone, originariamente si chiamava ”Resistenza Nera”, Stefano Codispoti, che commenta con Seba Caltagirone per incastrare Wanda Ferro, un tempo era ”Angel Davis”. E poi c’è ”Hellen Roma”, già ”Hellen Coppi”. Coppi??? Ci torneremo… La tecnica, creare profili falsi per gonfiare le interazioni di politici e personaggi dello spettacolo, è diffusissima è certo questo lo scandalo. Il problema è nato quando questo baraccone ha iniziato a muoversi dietro all’amore mediatico tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, spacciato a tv, giornali e agenzie per ottenere lauti cachet. I familiari di Pamela raccontano come nei primi mesi della relazione lei mostrasse a tutti il cellulare zeppo di messaggi vocali del tenebroso Mark, ma non si vedevano mai foto né si assisteva a telefonate in diretta.”

Questa invece è una lettera inviata da una politica del PD a Dagospia:

”Caro Dago, Mark Caltagirone non è mai esistito. Lui è un personaggio creato a fini pubblicitari da aicos management (Pamela ed Eliana), un meccanismo rodato: usare cognomi noti per creare relazioni pubbliche sulle quali far marciare il gossip’.

Ma adesso ho io un’esclusiva CHOC, ecco come si presenterà Mark Caltagirone al matrimonio trasmesso da Verissimo…



“Se non è vero, Pamela Prati è finita” Le parole di @giovanniciacci su queste nozze misteriose#Noneladurso@carmelitadurso @MediasetPlay pic.twitter.com/gBAH4l9n6J — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 10 aprile 2019

Il fidanzato di Pamela Prati non esiste… lei giura il contrario. Chi dice la verità? #noneladurso pic.twitter.com/mPGvZ7HDvq — Mediaset Play (@MediasetPlay) 10 aprile 2019