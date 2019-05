Stamani vi ho riportato un articolo dello scorso febbraio di un noto settimanale, Confidenze, che parlando delle nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone, ha pubblicato uno scatto della showgirl con un uomo misterioso. Ma si tratta davvero del futuro sposo della Prati? Sembra proprio di no, visto che una mia lettrice ha scoperto che lo scatto incriminato appartiene a una paparazzata del 2011.



Quindi, non solo l’errore sulle nozze “a fine marzo”, ma a quanto pare il settimanale in questione ha anche beccato l’uomo sbagliato.

Oggi pomeriggio anche Pamela Prati ha smentito la foto, scrivendo chiaramente che non si tratta del suo Mark Caltagirone.

“Che alcuni settimanali insignificanti pubblichino mie foto di 20 anni fa, spacciandole per Marco, lo posso anche capire, perché loro devono vendere qualche copia in più. Ma che siti autorevoli le ripropongano senza accertarsene no. Mi spiace solo che molti stiano giocando con il mio rapporto, ma vi dico che non sarete voi a metterlo in crisi. Mi spiace per voi. Se la gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscirebbe a essere più umile e meno cattiva“.

Per vedere il vero volto di Mark ci toccherà aspettare sabato prossimo, visto che Verissimo dovrebbe mandare in onda – in esclusiva – le immagini del matrimonio dell’anno. A meno che Caltagirone non si presenti all’altare con una…



In attesa di scoprire la verità sul Caltagirone gate, divertitevi a fare il quiz di Bitchy F sul matrimonio della nostra amata Pamela (cliccate qui).