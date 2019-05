Mancherebbero cinque giorni al matrimonio dell’anno fra Pamela Prati e Mark Caltagirone e nonostante vi abbia dato in esclusiva la notizia della posticipazione delle nozze (confermata nel backstage di Live Non è La d’Urso anche da Manuela Villa), il promesso sposo ha confermato la data in diretta da Barbara d’Urso.

Data che si sta avvicinando e che vedrà finalmente Pamela Prati con l’abito bianco insieme al suo amato Mark Caltagirone ed i due figli in affido, Sebastian e Rebecca.

Al momento però la showgirl avrebbe impostato la privacy sul suo profilo Instagram ed avrebbe sbottato sulle Stories contro i suoi “falsi amici”:

“Curatevi la cattiveria. Trovo vergognoso che tutti vogliano essere protagonisti della mia storia parlando a vanvera e fingendosi amici”.

E se ha usato parole forti contro i suoi falsi amici, è stata dolce con le sue due manager, Eliana e Pamela.

“Eliana Michelazzo e donna Pamela due grandi donne. Vi voglio bene”.

Pamela Prati e Mark Caltagirone, matrimonio posticipato?

Ecco cosa ha scritto FanPage:

“Dietro le quinte ci sarebbero stati veri e propri attimi di panico subito dopo la fine del blocco dedicato a Pamela Prati. Tra le persone che erano presenti a difesa di Eliana Michelazzo, c’era molta inquietudine. Su tutti, Georgette Polizzi è apparsa tra le più tese. Proprio la stylist sarebbe disperata perché vorrebbe scappare a gambe levate dalla Aicos, che tuttora la rappresenta come agenzia. Anche Milena Miconi a fine trasmissione si è scagliata contro Eliana: “Non mi devi mettere più in mezzo a ste storie, per favore”, le avrebbe detto. Poi il colpo di scena: Manuela Villa, dietro le quinte, riceve una telefonata – non sappiamo da chi – e rivela: “Il matrimonio di Pamela Prati è spostato a data da destinarsi”. Ancora un coup de théâtre prima che che a questa lunga e triste storia si metta la parola “fine”.”

