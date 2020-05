Pratiful atto finale (forse): oggi Pamela Prati è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed ha voluto chiudere il capitolo ‘Mark Caltagirone’. La protagonista della soap più amata dagli italiani ha confermato di essere stata plagiata, ma ha anche rassicurato i fan dicendo di essere tornata ‘una pantera’.

Eliana Michelazzo non ha gradito il racconto fatto dalla sua ex amica da Mara Venier ed ha replicato con alcune storie.

“Plagiata? Ma da chi? Da se stessa. Le bugie hanno le gambe corte. Io capisco tutto, ma credetemi, a distanza di un anno, sentire ancora queste bugie mi fa ridere. La verità devi dirla tutta Pamela, perché Pamela tu sai benissimo che hai fatto delle foto con uno che non era Mark Caltagirone. Chi era quell’uomo? Quando parli del bambino… a me non arrivavano i messaggi di quel bimbo? Il piccolo mi diceva che andava a fare la chemio. Quel bimbo credeva di essere un attore, è stato illuso. Cara Pamela, non puoi fare di tutta l’erba un fascio. Hai scritto un libro, sei felice? bene, ma non mettermi in mezzo. Però vorrei il diritto di replica, perché siamo state messe in mezzo tutte e tre”.