Del caso ‘Mark Caltagirone Gate’ ne hanno parlato tutti e adesso anche un caro amico di Pamela Prati. Stamani Pippo Franco è stato ospite a Storie Italiane e ha spiegato com’è nato – secondo lui – il finto matrimonio con Mark. Il conduttore poi si è scagliato contro alcuni programmi che trattano il caso di Pamela e ha consigliato alla showgirl di sentire uno psichiatra e di pregare.

“La storia di Pamela nasce da una sua fragilità e da un mondo che ora vive di cose assurde e disumane. I programmi ora si nutrono di fake news, scandali e litigi. Io continuo a proteggerla e provo affetto.

Sicuramente -è evidente- è espressione di una fragilità; ha creduto di fare una cosa utile per lei, in un momento della sua vita in cui, sai… poi arrivano pure gli anni. La cosa che mi scandalizza è quello che c’è intorno, i programmi, come la d’Urso che ha detto che ho visto la Madonna.

Lei pensava che costruendo il caso Caltagirone, anche per solitudine e disperazione. Così è stata spinta a creare un caso che le giovasse e che venisse fuori un po’ di lavoro, delle presenze televisive. Nel suo intento è riuscita. – ha continuato Pippo Franco – Io le consiglio di non prendersela per il male che si è attirata, perché deve attirare al sua fragilità, la sua solitudine. Deve guardare i sogni che non si sono realizzati e andare avanti, anche perché è sempre stata amata. Farebbe bene a sentire uno psichiatra che la possa aiutare, ma ancora meglio pregare e chiedere allo Spirito Santo di farla uscire da questa difficoltà. La fede è la miglior soluzione adesso per lei.”.