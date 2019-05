Nell’ultimo mese Max Bertolani è stato più volte ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’ex di Pamela Prati ha fatto un appello e ha detto alla showgirl di contattarlo per qualsiasi problema.

Non ci siamo sposati perché evidentemente era una cosa che volevo solo io – ha continuato Bertolani, ospite di Storie Italiane nel salotto di Eleonora Daniele – Ho vissuto una grande storia d’amore, ci sono rimasto male perché avevo in mente un altro film con lei, secondo me sarebbe stata una madre fantastica, aveva raggiunto il top nello spettacolo e forse l’esperienza di madre sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Eravamo un qualcosa di unico, meraviglioso, un amore bellissimo e vero. Lei è molto fragile come persona, forse ci sono persone vicine che non la stanno supportando in maniera giusta. Lei è una persona buona, ha fatto degli errori ingenui per ascoltare altre persone che le facevano mille moine

Nella sua ultima ospitata, Max ha attaccato Mark Caltagirone dicendo che dovrebbe mostrarsi per proteggere Pamela Prati.

“Se uno vuole sposarsi e creare una famiglia ed è un vip, deve mostrare dei fatti, delle cose reali. Qui invece più andiamo avanti, più ci sono misteri. Per me è come una soap opera. Se vuoi promuovere attraverso i media le tue vicende, allora devi dare del materiale. Altrimenti non dici nulla alla stampa e fai tutto in privato. Perché questo Mark Caltagirone non si è fatto avanti per proteggere la compagna? Non posso aggiungere altro, perché è indifendibile”.