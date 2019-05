Durante l’ottava puntata di Live Non è la d’Urso, Carmelita ha annunciato di avere in esclusiva il primo scatto di Pamela Prati insieme a Mark Caltagirone. La Santa di Cologno Monzese ha aggiunto di aver ricevuto la foto da Maurizio Sorge, che pare abbia dichiarato che l’uomo nello scatto è proprio il compagno di Pamelona.

“In studio poco fa è arrivata una foto fatta da Maurizio Sorge, nella foto ci sono Pamela Prati e Mark Caltagirone. Si vede Pamela che entra in casa… il fotografo dice che questo è Mark Caltagirone”.

Dopo che la foto è stata mostrata in diretta, Roberto D’Agostino di Dagospia ha bollato il tutto come “paparazzata organizzata”:

“Ma avete un documento? Quello può essere chiunque. Come fanno a dire ‘in questa foto è con Mark Caltagirone? Quella foto della paparazzata di Sorge è falsa e organizzata. Perché Sorge e una delle due ragazze dell’agenzia, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d’accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Questa è una fabbrica di truffe. … Fanno i soldi con queste favole. Sono stati tutti infinocchiati, tutte le trasmissioni, tutti. Possibile che credete ancora alla Befana e a Pinocchio? Diciamolo che questa è una grande truffa”.

Barbara d’Urso ha risposto a D’Agostino, dicendo che per adesso continua a sorridere, ma che se usciranno ulteriori prove, cambierà atteggiamento:”Io ho ricevuto i disegni dei presunti figli in affido e una lettera. Se viene fuori che è una truffa io mi inca**erò e moltissimo! […] Per ora rido, ma se avrò delle altre prove mi inca**erò.”

Ma se quello non è Mark, allora chi si nasconde sotto quel cappellino rosso?

Uan?



Lupo Lucio?Se l’identità del signore è incerta, di sicuro l’immagine è più sfocata di quelle dell’iconico gnomo con l’ascia…

Barbara d’Urso dice che esiste una foto di Mark Caltagirone

Io:

#noneladurso pic.twitter.com/K32Sz3gjiQ — Themisfits (@themisfitsclass) 8 maggio 2019