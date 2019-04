Pamela Prati ogni 10 anni annuncia un matrimonio: lo ha fatto nel 1999, poi nel 2009 ed infine quest’anno, nel 2019.

A ricostruire la sua vita amorosa fatta di annunci, matrimoni, celebrazioni e smentite è stato il portale Dagospia che è stato anche il primo ad insinuare che Mark Caltagirone potesse essere un’invenzione frutto della mente della stessa showgirl (o delle sue due manager).

Il primo marito presentato fu Max Bertolani con cui sarebbe dovuta convolare a nozze nel 1999 con tanto di annuncio sul settimanale Gente, allora diretto dal compianto Sandro Mayer. Il matrimonio saltò perché i due dovevano ancora fare la cresima.

Il secondo matrimonio, quello del 2009, fu celebrato a Las Vegas con Daniel Sebastian Jabir, un imprenditore argentino super riservato che non è mai stato immortalato da nessuno. L’annuncio fu fatto dalla stessa Prati al settimanale Diva & Donna di Silvana Giacobini.

“Stiamo insieme da tempo ma a differenza di altri uomini lui non vuole apparire. E’ un uomo molto schivo e mi piace anche per questo. Non è certo sensibile alle luci della ribalta: non gli appartengono e non vuole far parte del mondo dello spettacolo.”