Come vi avevo scritto una settimana fa in esclusiva, il matrimonio di Pamela Prati è stato posticipato a data da definire ed oggi la conferma è arrivata direttamente dalla sua manager che, contattata dal settimanale Oggi, ha dichiarato:

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi. Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.

La notizia dell’annullamento ufficiale mi era stata comunicata oggi nel primo pomeriggio, quando i primi invitati al matrimonio, volti della sua agenzia, hanno iniziato a ricevere la notizia del rinvio delle nozze, confermato poi per mezzo stampa dalla manager Pamela Perricciolo.

Il rinvio sembrerebbe essere stato deciso dalla stessa Pamela Prati che, dimagrita di molti kg, pare abbia bisogno di un momento di riposo e di calma.

Lo stesso Mark Caltagirone, che fino a questa mattina avrebbe dovuto sposarsi in una villa in Toscana fra due giorni, pare sia all’estero per lavoro.

Insomma, quando e se questo matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone avverrà non ci è dato saperlo, quel che è certo è che non vedo l’ora di vedere la prossima puntata di Live – Non è la d’Urso dato che al 101% tratterà proprio questo tema nel dibattito iniziale.