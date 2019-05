Pamela Prati e Max Bertolani sono stati fidanzati un paio di decenni fa e dopo tutto il trambusto di Mark Caltagirone l’uomo è stato invitato in varie trasmissioni televisive a parlare della sua esperienza.

A seguito di un’intervista rilasciata da Bertolani, la Prati si è molto arrabbiata e gli avrebbe telefonato urlandogli contro e minacciando di querelarlo.

“Nella telefonata ho ricevuto soltanto delle urlate dove mi si rimproverava il fatto di essere venuto in trasmissione” – ha dichiarato Max Bertolani ad Eleonora Daniele a Storie Italiane – “Ovviamente le era stato riportato tutto l’opposto di quanto mi aveva detto, tant’è vero che le dissi che prima di dirmi che mi querelava poteva rivedersi la puntata su RaiPlay. Mi aspettavo una telefonata che fosse totalmente l’opposto, in quel momento mi son sentito vomitare addosso, mi ha addirittura attaccato il telefono in faccia. Si è fidata di un riportato, ci sono rimasto male”.

E ancora:

“Ritengo che questo sia un piano diabolico che ha preso in giro i telespettatori, è stato dissacrante per quelli che vogliono essere i valori della famiglia, del matrimonio, dell’affido dei figli, il fatto di inventarsi la storia dell’acido quando ci sono vittime colpite da queste bruttezze. Mi auguro con tutto il cuore che vengano presi dei provvedimenti esemplari, per far sì che queste persone non usino più i canali televisivi per far i propri interessi”.