Pamela Prati ha organizzato un matrimonio mediatico per rimediare ai suoi problemi economici? La domanda, posta dalla stessa Silvia Toffanin a Verissimo, è stata prontamente smentita dalla diretta interessata che ha confessato di non aver nessun tipo di problema economico e neanche nessun debito.

In seguito all’interrogazione posta dall’Onorevole Michele Anzaldi alla Rai, Pamela Prati per rilasciare a Mara Venier l’intervista a Domenica In in data 31 marzo (intervista dalla quale poi è nato tutto questo trambusto) avrebbe percepito 3 mila euro.

«In merito all’interrogazione in oggetto si informa quanto segue. Per la partecipazione alla trasmissione in questione Pamela Prati ha percepito un compenso complessivo di poco più di 3 mila euro, comprensivo di una quota a titolo di sfruttamento di immagini private fornite da lei stessa. Tale valore, con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata, si colloca in una fascia di mercato medio/bassa», si legge in una comunicazione ufficiale dell’azienda.

A Mara Venier, Pamela Prati confessò di essersi già scambiata le fedi con Mark Caltagirone e che si sarebbe sposata a breve nelle campagne umbre.

«Il matrimonio è imminente, anche se noi ci siamo già scambiati la fede. Sebastian ha 11 anni e Rebecca ne ha 6 ed è una ballerina, ama la danza come me. Il più bello spettacolo della mia vita è essere moglie e essere mamma. Sull’aereo Sebastian mi ha dato la mano e mi ha detto ‘mamma ci siamo noi’ e io non ho avuto per niente paura».

Come sapete, però, quel matrimonio non è stato mai celebrato.

Pamela Prati a Verissimo, lo sclero di Silvia Toffanin