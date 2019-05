Il castello di bugie è crollato, oggi Pamela Prati è tornata a Verissimo per rivelare che Mark Caltagirone non esiste. Ma allora di chi è la foto che la showgirl ha mostrato a Silvia Toffanin due settimane fa?

A svelare il giallo è stato il settimanale Oggi, pare infatti che la foto vista dalla Toffanin sia di un manager che lavora nel mondo dello spettacolo. L’uomo ha deciso di agire per vie legali, dopo aver scoperto di essere stato accostato al Mark Caltagirone Gate.

“Ho appreso da voi (parla con il settimanale Oggi, ndr) che la mia fotografia è stata carpita e utilizzata per accostarmi alla signora Pamela Prati in relazione alla vicenda del matrimonio con tale Mark Caltagirone. Atteso che questa immagine che mi raffigura anche insieme con una delle mie figlie è stata utilizzata senza la mia autorizzazione, non so neanche in che modo appresa dai soggetti che l’hanno usata, ho già dato mandato al mio legale, Avv. Roberto Pugnaghi di Milano, per le più opportuni azioni legali a mia tutela. Autorizzo in tal senso a riportare le mie parole e la mia fotografia col mio reale nominativo”.