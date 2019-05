Di Pamela Prati hanno parlato praticamente tutti, giornalisti, vecchi amici, opinionisti e colleghi, ma adesso a dire la sua è un uomo che conosce bene la showgirl. Il manager abruzzese Settimio Colangelo, ex agente televisivo della Prati, ha lanciato pesanti accuse in un’intervista rilasciata a Francesco Fredella per il settimanale Nuovo.

Settimio ha detto che Pamelona si è approfittata di lui e che si è fatta pagare dei viaggi personali.

“Lei ha trovato in me una persona che era anche un amico, passavamo il tempo insieme a Roma, nei migliori ristoranti. E con me una donna non ha mai pagato.

Mi sono reso conto che faceva pagare a me anche i viaggi personali. Ho speso migliaia di euro ma non ho mai ricevuto un suo grazie. A Natale di due anni fa le avevo mandato un’auto e lei disse: ‘o me la cambi o non vado all’evento a Bari’. Alla fine ne ho pagate due. Credevo che fosse mia amica, ma in realtà si è solo approfittata di me.

Posso dirvi che di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che c’era il bingo.”