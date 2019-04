Manca sempre meno al matrimonio del secolo (sorry, Ferragnez) fra Pamela Prati e Mark Caltagirone ed il magazine Novella 2000 ha intervistato Carlo Taormina, avvocato che è stato assunto dalla showgirl per tutelarsi in questo momento critico.

L’avvocato ha confessato che in questi giorni partiranno le prime azioni legali e sotto il mirino ci sarebbe finito il portale FanPage, che più fra tutti ha scandagliato la vita di Pamela Prati e delle sue due manager.

“Intravedo due filoni: uno penale e uno civilistico, più inerente alla mera tutela della privacy. In questi giorni partiranno azioni legali. Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy, altre in cui si rientra nella mera violazione della privacy, per cui ci possono essere azioni civili che puntano al risarcimento, azioni davanti al Garante della Privacy per chiedere l’interdizione di certi comportamenti. Possono essere fatte tante cose, vedremo… Tra coloro che potrebbero essere colpiti dalle azioni legali di Pamela Prati c’è Fanpage, ha pubblicato delle cose che sono sotto la mia particolare attenzione. Questo è un ragionamento che farò quando stenderò gli atti, non ora”.

A domanda diretta se avesse mai conosciuto Mark Caltagirone, l’avvocato Taormina ha così risposto:

“Conosco Pamela Prati da trent’anni perché ero un affezionato del Bagaglino e amico del regista Pier Francesco Pingitore. Certo che Pamela è rimasta bella, anzi forse è più bella di prima, nonostante l’età sia trascorsa per tutti. È una donna interessante…”.

Cosa avrà voluto dire?

Pamela Prati, le puntate precedenti:

