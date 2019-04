Qualche settimana fa a Live Non è la d’Urso, Rosa Perrotta è stata fra le protagoniste del talk sul matrimonio di Pamela Prati in qualità di amica della sposa.

Poche settimane prima, infatti, la Perrotta e la Prati hanno festeggiato in Egitto l’addio al nubilato di quest’ultima e questo avvenimento è stato così commentato dall’ex tronista di Uomini e Donne nel salotto di Barbara d’Urso:

“Io sono stata invitata al matrimonio da Pamela Prati, ma non conosco Mark Caltagirone. Io e Pamela non siamo amiche storiche, io ero semplicemente in vacanza con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo (le sue manager, ndr) e c’era anche Pamela Prati. Abbiamo così approfittato di quella circostanza per festeggiare l’addio al nubilato. Io non sono partita da casa chiamata da Pamela per festeggiare questo addio al nubilato, è successo in vacanza perché eravamo tutti lì”.