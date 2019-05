Oggi, mercoledì 8 maggio 2019, Pamela Prati si sarebbe dovuta sposare con Mark Caltagirone in quel di Prato, in Toscana, ma come sappiamo le nozze sono state annullate.

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi – ha annunciato al settimanale Oggi l’agente di Pamela Prati, che spiega anche il motivo dell’ennesimo slittamento – Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.

Qualche ora fa però Giuseppe Candela su Dagospia, lo stesso portale da cui è nata l’indagine sul presunto sposo, ha pubblicato un aggiornamento che ipotizzerebbe una fuga all’estero della Prati, al contrario di quanto detto quindi dal settimanale Oggi.

“Il matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone non s’ha da fare, ma per il gran finale si studia il colpo di scena. A Roma gira voce che dopo i malori (svelati da Perricciolo, Michelazzo e Corriere) qualcuno abbia iniziato a parlare anche di una aggressione (?) subita dalla showgirl per mancanza di show e di una (finta?) fuga all’estero. Ah, le solite malelingue!”.

Quale sia la verità non possiamo saperla, ma Eliana Michelazzo – alla luce di quanto uscito su Dagospia e di quanto dichiarato dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne Emanuele Trimarchi al settimanale Chi (dove ha parlato di ‘vita rovinata’, ‘suicidio’ e ‘paura’) – ha risposto su Instagram:

“Continuate, tanto solo questo sapete fare”.

A cosa si riferirà?

Ma soprattutto questa sera sarà da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso o dopo il caos mediatico preferirà non andare?

Pamela Prati rende privato Instagram, poi attacca i suoi falsi amici e difende Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo | BitchyF https://t.co/WiNNX99YYY — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 3 maggio 2019