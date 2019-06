Quasi tutti sanno della storia d’amore tra Pamela Prati e Max Bertolani e anche di quella con Mark Caltagirone, pochi invece ricordano il fidanzato con il quale la showgirl ha passato 7 anni di vita, Francesco Cordova. Di lui sappiamo che è napoletano, classe 1982, che fa l’imprenditore e che è stato con la Prati dal 2010 al 2017.

L’uomo ha deciso di rompere il silenzio e sulle pagine di Diva e Donna ha fatto uno strano appello. Francesco ha chiesto pubblicamente alla sua ex di tornare da lui e di chiamarlo, ma non si capisce bene se si tratta solo di un’offerta di supporto o addirittura di una richiesta di ricucire un rapporto sentimentale chiuso da due anni.

“Pamela, torna da me: chiamami, torna, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io. Tu lo sai… Ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone. Il nostro era un sentimento importante e che non si può cancellare. Ora vorrei dirle di chiamarmi: hai bisogno di me, ne sono sicuro, torna. […] Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima.

Ci siamo conosciuti in discoteca nel 2010. Un vero colpo di fulmine. Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. Ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti.

Il sentimento è cambiato: abbiamo vissuto un periodo difficile e lei è entrata nella casa del ‘GF Vip’. Ci siamo lasciati perché non c’era più passione”.