Pamela Prati nel periodo in cui stava con Mark Caltagirone si è fatta un tatuaggio sul costato (che ha successivamente mostrato su Instagram, come raccontato da Federica Benincà a Mattino Cinque).

Il tatuaggio la Prati se lo è inciso in tempi non sospetti sotto al seno e rappresenta la frase che Mark Caltagirone le avrebbe detto per conquistarla, ovvero “mettimi come sigillo sul tuo cuore“.

A parlarne è stata anche la stessa Pamela nel salotto di Silvia Toffanin più di un mese fa:

“Ho un tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone, qui sul costato, una scritta. E’ per lui, ma non me lo ha chiesto lui di farlo. Ho scritto ‘Mettimi come sigillo sul tuo cuore’ perché è la frase che mi ha scritto in chat”.

Quando Silvia Toffanin, incredula, le chiese di poterlo vedere la showgirl rispose “Vuoi vedere le mie costole?” alludendo ad un eccessivo dimagrimento dovuto al forte stress.

Quel tatuaggio, quindi, è rimasto fino ad oggi nascosto. Fino ad oggi, appunto, perché il tattoo incriminato questa settimana è finito sulla cover di Novella 2000 con tanto di titolo a caratteri cubitali: “PAMELA SOLA, ECCO IL TATUAGGIO CHE SI E’ FATTA PER AMORE DI MARK CALTAGIRONE”.