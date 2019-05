Pamela Prati non è più una moglie ed una mamma ma è pur sempre un’artista che vive di ospitate televisive, per questo motivo in questo periodo così frenetico ha deciso di non restare troppo senza un manager, ma di affidarsi immediatamente alle mani esperte di un’altra agenzia.

Dopo aver lasciato in data 21 maggio la Aicos Management di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (dove in realtà l’agenzia ha come socio unico Marta Michelazzo, madre ottantenne di Eliana, con quest’ultima amministratore unico con un capitale dichiarato di 1000 euro e nessun dipendente), Pamela Prati avrebbe deciso di passare sotto un’altra agenzia.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana.

Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca.”

Come mai la società #aicosmanagement ha come socio unico la mamma di #Elianamichelazzo una signora di 80 anni (allucinante)? Quante altre società ci sono? E quando verranno pagate le ragazze che in questo momento stanno facendo denunce su denunce per i soldi che non si trovano? pic.twitter.com/TsNY0hss7h — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 24 maggio 2019

Il nuovo agente sembrerebbe essere Andrea Di Carlo della ADC Management che già cura molte celebrità come Valeria Marini e Federico Fashion Style con cui Pamela Prati si sarebbe sentita telefonicamente ieri.