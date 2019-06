Fra i punti più grotteschi della soap opera Pratiful ci sono Sebastian e Rebecca Caltagirone, i figli presi in affido da Mark e Pamela Prati. Una finzione portata avanti per mesi fra disegni, regali per il compleanno, viaggi, valigie, portali a scuola e mamma fai questo e mamma fai quest’altro e mamma giochiamo, bellissimo.

Proprio su questo punto Barbara d’Urso, durante l’intervista a Pamela Perricciolo, le ha chiesto di chi fossero i disegni mostrati a Domenica Live e l’ex manager ha confessato che erano stati presi da internet.

E proprio il disegno fatto da Rebecca Caltagirone, che fa la ballerina come ma ma ma mamma Pamela, è stato preso da Instagram trovato tramite l’hashtag #DrawingMummy.

Ecco la prova: