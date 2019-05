Pamela Prati e Mark Caltagirone non si sposeranno più mercoledì 8 maggio, è ufficiale. Il matrimonio fra i due è stato posticipato “a due giorni dalle nozze” (io in realtà ve lo avevo scritto in anteprima una settimana fa), parola della sua manager Pamela Perricciolo.

“Il matrimonio è rinviato a data da destinarsi – annuncia ad oggi l’agente di Pamela Prati, che spiega anche il motivo dell’ennesimo slittamento – Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.