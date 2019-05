Mercoledì, poco prima del debutto della settima puntata di Live Non è la d’Urso, sono uscito con un’esclusiva che vedeva Pamela Prati e Mark Caltagirone posticipare il matrimonio, che si sarebbe dovuto tenere a Prato mercoledì 8 maggio.

La mia esclusiva (ripresa anche da Dagospia), è stata mostrata ad Eliana Michelazzo, manager della Prati, che ha inizialmente smentito il tutto, salvo poi celarsi dietro un “non so, lo diranno loro se vorranno”.

“Ah sì, l’ho letto, ma non è vero non l’ha detto nessuno. […] queste notizie le darà se vorranno Pamela Prati e Marco Caltagirone, io non so niente. Non so se si sposeranno l’8 maggio, per me fino adesso è così”.