Pamela Prati (tramite la sua agenzia con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo) in tempi non sospetti vendette l’esclusiva delle foto del matrimonio con Mark Caltagirone a Verissimo di Silvia Toffanin, ma cosa succederà ora che il matrimonio è ufficialmente saltato?

La trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 è stata recentemente tirata in ballo anche da Mark Caltagirone (o chi per lui) durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, quando in collegamento telefonico ammise alla conduttrice di non poter apparire in video proprio a causa di Verissimo.

“Non posso apparire da nessuna parte perché ho un contratto con un’esclusiva; non mi va di apparire ed in questo momento non posso apparire neanche in una foto”.

Notizia prontamente smentita dalla stessa Silvia Toffanin tramite il profilo Instagram della trasmissione.

“Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”.

Come andrà a finire ora?

L’accordo è ovviamente saltato e Pamela Prati non si è intascata un centesimo e – secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi – l’annullamento del matrimonio è stato giustificato a Mediaset tramite un certificato medico.

“Intanto il matrimonio tra Pamela e Mark è saltato. A Mediaset (la trasmissione Verissimo avrebbe dovuto trasmettere le nozze in esclusiva) è arrivato un certificato medico”.

Sono sicuro che fra la puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso e quella di sabato di Verissimo, i tasselli di questa intricata soap opera chiuderanno il cerchio.