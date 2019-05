Pamela Prati dopo aver litigato con Eliana Michelazzo all’aeroporto di Linate in seguito alla registrazione della puntata di Verissimo, avrebbe lasciato Roma per tornare a casa sua in Sardegna.

Questa indiscrezione è stata lanciata dall’abile penna di Nuovo e Il Tempo Francesco Fredella, che ha parlato di un ritorno in Sardegna per “ritemprarsi dopo lo stress pre-matrimoniale”.

“Secondo un’indiscrezione dell’ultim’ora la Prati sarebbe tornata in Sardegna, sua terra d’origine. Un viaggio necessario per staccare le batterie lontano dai paparazzi romani che da settimane presidiano la sua casa sperando di portare a casa qualche scatto con il “promesso sposo” (fantasma). Nelle ultime ore, poi, è spuntata un’indiscrezione legata ad un presunto litigio in aeroporto che la Prati avrebbe avuto con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Si è spaccata quella solida amicizia? Il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi. Il motivo resta misterioso, come lo è del resto tutta la vicenda di questo matrimonio mai celebrato lo scorso 8 maggio. Nonostante a “Live non è la d’Urso” siano arrivate le rassicurazioni di una voce maschile che al telefono ha detto: “Sono io Mark Caltagiorne. Ci sposeremo l’8 maggio”, è arrivato il colpo di scena: nozze annullate. Almeno per ora.

Nessun paparazzo è riuscito a tirare fuori una mezza foto di questo Mark nei pressi di piazza Euclide a Roma, dove vive da anni la showgirl. Nessun giornalista è riuscito ad incontrarlo. E il caso è diventato un vero giallo. Sabato, poi, andrà in onda la scoppiettante (e attesissima) puntata di Verissimo. La Prati, come sapete, ha lasciato lo studio tornando dopo un ventina di minuti. In quel lasso di tempo avrebbe tentato invano di mettersi in contatto con Mark dopo le sollecitazioni della Toffanin. Ma al telefono Mark non ha mai risposto suscitando l’ira della conduttrice e del web, che ha continuato ad avere dubbi sulla verità di questo matrimonio”.