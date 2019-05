Pamela Prati tramite il suo profilo Instagram (raggiungibile da pochi, avendo impostato la privacy), ha scritto un post in merito al suo matrimonio con Mark Caltagirone, smentendo qualsiasi rumor uscito in queste ore (compreso l’annullamento, da me riportato in questo precedente articolo).

La showgirl è stata piuttosto generica limitandosi a dire di “non credere a tutto” e che le notizie ufficiali in merito al matrimonio “le darà solo lei”.

“Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce sul mio conto. Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti”.

Il matrimonio quindi lo celebrerà ugualmente? Se sì dove, considerando che quello organizzato nella provincia toscana è stato annullato per il motivo da me anticipato.

Poche ore fa su Twitter il giornalista Francesco Canino aveva ipotizzato un “clamoroso colpo di coda”, notizia commentata da Gabriele Parpiglia con le emoji di due clessidre con scritto “tempo al tempo, fidatevi”.

Il mistero si infittisce.

Le mie fonti continuano comunque a ribadire che il matrimonio – per com’era stato organizzato in queste settimane – è completamente sfumato.

secondo @BITCHYFit, Pamela Prati ha annullato il matrimonio a causa della “pressione mediatica”. Strano eh? Ma annuso nell’aria un clamoroso colpo di coda. #moglieemamma https://t.co/J8obnQYbju — Francesco Canino (@fraversion) 4 maggio 2019