Sono quasi due settimane che Pamela Prati non parla ed è sparita dai radar, ieri sera però qualcuno ha beccato la donna più chiacchierata del momento.

361 Magazine ha invitato la showgirl all’evento Vip Champion di Capri e una sua foto di spalle è stata caricata sul profilo social del noto portale.

La cosa non è sfuggita all’ex agente della Prati, Eliana Michelazzo, che poche ore fa ha commentato lo scatto a modo suo: “Senza vergogna! Capri?”

Sono quasi certo che nonostante la sua partecipazione al Vip Champion, il silenzio della nostra ‘mamma e moglie’ durerà ancora a lungo. Tornare a parlare adesso significherebbe dover rispondere a tutte quelle domande scomode che ha evitato come la peste nelle ultime settimane.

Perché ha fatto il tour delle trasmissioni piangendo raccontando di essere madre? Se credeva nell’esistenza di Mark, come mai ha sentito il bisogno di girare per le strade di Roma con un uomo che lo impersonava? Sapeva che il piccolo Sebastian che ha incontrato al bar era in realtà un bambino dell’agenzia di Donna Pamela ed Eliana?

Alla Prati conviene tenere un bassissimo profilo adesso e infatti è quello che sta facendo.

