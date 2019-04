Il giallo sul misterioso Mark Caltagirone va avanti, tra scoop, smentite e colpi di scena. Pare però che Pamela Prati stia soffrendo molto per tutta questa attenzione mediatica e per le insinuazioni fatte sul web e in tv. Libero parla di “situazione drammatica” per la salute di Pamela, mentre la sua manager su Oggi ha spiegato che la Prati non si alza dal letto da 3 giorni e che non mangia nulla da 1 settimana.

L’agente Pamela Perricciolo ha puntato il dito contro Dagospia: “Pamela Prati non si alza dal letto da almeno tre giorni e da una settimana non mangia. Sta male perché voleva la favola e le insinuazioni di Dagospia le hanno rovinato tutto. Se Pamela non la smette di fare così, mi stufo pure io. Pamela l’ha presa bene[…] Se Marco non vuole apparire nessuno può obbligarlo, lo vedrete il giorno delle nozze”

Simona Ventura a #StorieItaliane: “Pamela Prati mi ha invitato al suo matrimonio e mi ha chiesto di fare da testimone, ho rifiutato per gli impegni di The Voice, ma non si capisce se ci sarà o no questo matrimonio” — Giulio Pasqui (@GPasqui) 16 aprile 2019

Risolveremo il giallo sul matrimonio di Pamela Prati?

Che abbi inizio il match a Live #noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/vBEZVVCo3M — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 17 aprile 2019

PAMELA PRATI IL GIORNO DEL SUO MATRIMONIO CON MARK CALTAGIRONE: #noneladurso pic.twitter.com/qB6G9GSfSk — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) 17 aprile 2019