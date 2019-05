Pamela Prati sabato sarà a Verissimo da Silvia Toffanin a distanza di due settimane da quando ha scritto la storia scappando dallo studio alla ricerca di una foto di Mark Caltagirone.

Questa volta, come anticipato ieri, Pamela Prati cambierà versione ed ammetterà che Mark Caltagirone non esiste.

Ovviamente la showgirl ha fatto l’ingenua ammettendo alla Toffanin che credeva di conoscere personalmente Mark Caltagirone il giorno delle nozze (!?) nonostante non lo avesse mai visto né sentito al telefono.

Pamela poi ha confessato di essere stata plagiata dalle due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo (a credere all’esistenza di Mark Caltagirone?) e che al contrario di quanto scritto da Dagospia ed il settimanale Oggi, lei non ha debiti.

Nello studio con la Prati, oltre la Toffanin, anche il suo avvocato Irene Della Rocca.