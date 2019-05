Pamela Prati proprio in questi minuti è negli studi milanesi di Verissimo di Silvia Toffanin dove sta scrivendo la storia del trash. Gli spoiler sulla sua intervista sono più attesi e acclamati di quelli della nuova puntata di Game Of Thrones e se poco fa Riccardo Signoretti aveva scritto che la showgirl era scappata a gambe levate dallo studio, ora è arrivato un aggiornamento da parte di Dagospia.

Giuseppe Candela di Dagospia, infatti, ha confermato la “fuga” della Prati, ma anche il ritorno in studio: pare infatti che la showgirl sia stata nei camerini per oltre 20 minuti, fino a quando non ha trovato una foto di Mark Caltagirone e dei bambini presi in affido, Sebastian e Rebecca, da mostrare a Silvia Toffanin.

“Pamela Prati torna in studio dopo circa 20 minuti e mostra solo alla Toffanin stizzita le foto di Caltagirone e dei bambini. Un tentativo di telefonata con il futuro sposo va a vuoto, lui non risponde”.

Pare che il matrimonio sia saltato non per i problemi di salute della Prati, come detto dalla Perricciolo giorni fa, bensì a causa della pressione dei media che hanno “strumentalizzato la sua storia”. Insomma, se Pamela e Mark non si sono sposati è anche colpa mia, sorry.

Anticipazioni trash anche sul fronte Eliana Michelazzo che pare si sia messa a piangere davanti la Toffanin:

“Eliana Michelazzo in lacrime interviene su diversi punti”.

Quella di sabato pomeriggio si preannuncia essere una puntata BOMBA di Verissimo. Preparate i popcorn.

Avvistata Pamela Prati mentre scappa dagli studi di Verissimo con la scusa di telefonare a Mark Caltagirone pic.twitter.com/Nsl3x46ow3 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 9 maggio 2019