Pamela Prati, come da copione, oggi (la puntata è registrata due giorni prima) tornerà da Silvia Toffanin a Verissimo.

Purtroppo (e come prevedibile) non si presenterà dalla Toffanin con l’abito da sposa al fianco del suo Mark Caltagirone, perché come sapete il matrimonio è stato annullato, ma andrà ugualmente a spiegare i motivi che l’hanno spinta a posticipare tutto.

Come svelato dall’abile penna di Francesco Canino su Panorama, Pamela Prati questo pomeriggio sarà alla corte di Lady Berlusconi per spiegare i motivi che l’hanno spinta ad annullare le nozze, per mostrare l’abito da sposa (secondo il settimanale Chi è stata l’unica cosa che è stata pagata), per far vedere le fedi e tutti i documenti della cerimonia. Insomma porterà avanti la teoria che Mark Caltagirone esiste davvero e che il matrimonio lo faranno.

Il compenso per questa intervista pare sia intorno ai 10 mila euro, molti meno rispetto a quanti promessi se avesse portato le immagini del matrimonio.

Se Pamela Prati dovesse davvero presentarsi alla corte di Silvia Toffanin smentirebbe la teoria di Roberto D’Agostino di Dagospia che ieri, in diretta a Live Non è la d’Urso, ha dichiarato di esser convinto che la showgirl non si presenterà a Verissimo.