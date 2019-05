Pamela Prati oggi è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha scritto un’altra pagina della soap opera Pratiful.

“Mi hanno accusato di truffa, ma cosa ho truffato? Mi hanno detto che sono stata plagiata. Ma da chi? Io volevo solo condividere una gioia. […] l’unico reato è quello che stanno dicendo i giornalisti nei miei confronti. Non ho ammassato nessuno, non c’è nessun reato!”.

Silvia Toffanin ha poi incalzato Pamela Prati, accusandola di essere stata troppo vaga su data e location.

“A noi non c’è mai stata comunicata nessuna data, una volta era l’8, un’altra il 13. Nonostante avessimo un accordo di esclusiva non abbiamo mai ricevuto nessuna comunicazione ufficiale e neanche le partecipazioni. Neanche la location. Prima era in Umbria, giusto? Poi Prato”.

La conduttrice poco dopo ha mostrato alla showgirl la telefonata che Mark Caltagirone ha fatto a Barbara d’Urso, sottolineando come il contratto di esclusiva con Verissimo era solo per le immagini del matrimonio.

“Tu e Mark potevate andare ovunque, l’esclusiva era solo per le immagini di Verissimo, potevate andare a braccetto ovunque. Esiste una foto? Bene, mostratecela. Abbiamo il suo numero? Bene, chiamiamolo”.

A queste richieste la Prati si è irrigidita.

“E no, no, no basta. BASTA BASTA BASTA BASTA Marco esiste eccome, se lui vorrà venire in televisione verrà, ma io non posso costringerlo a venire in televisione”.

Silvia Toffanin però non si è lasciata intimorire.

“Io vorrei crederti ma è impossibile crederti, non ci credo più, non credo che Marco esista. Fatemi vedere una foto. Voglio una foto di te e Marco insieme, è il tuo futuro marito, avrai una foto no? Sarebbe dovuto venire qui, doveva firmare dei documenti, ma mi hanno risposto che lui è molto ricco, non vuole soldi, quindi non vuole firmare nessun documento. Mi hanno proposto di farlo venire mostrato di spalle, ma che siamo a Dallas? Mi sento presa in giro, io non ti credo”.