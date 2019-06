Pamela Perricciolo ha vuotato il sacco, rivelando la verità sui video dove si “””vede””” il misterioso Mark Caltagirone in auto e per strada con il cappellino rosso. L’uomo di queste clip sarebbe un amico di Donna Pamela e della Prati. Mentre per la telefonata fatta a Live Non è la d’Urso è stato usato un altro ragazzo.

“Le preoccupate di tutta questa situazione eravamo io ed Eliana. Noi avevamo tanti pensieri per quello che scoprivano tutti, la Prati no. Il primo video di Mark Caltagrone pubblicato da Pamela? Sì, io ero con loro a girare quel filmato. Quell’uomo era un amico. Un amico nostro di tutti, mio e della Prati di sicuro. Eliana comunque aveva capito che il matrimonio era falso e non sapeva come uscirne. Noi abbiamo preso questo ragazzo da usare nei video perché ovviamente sapevamo che il matrimonio non c’era. Quindi tra noi tre ne parlavamo. Questo ragazzo però non è lo stesso che telefona a Live Non è la d’Urso. Di chi era quella voce? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Succede che serviva per forza una telefonata. Già non era credibile tutto, senza telefonata crollava tutto. Gli autori del programma volevano una prova, almeno una chiamata di Caltagirone”.

Mi chiedo quindi come Pamela Prati possa continuare a fare la parte della vittima plagiata, quando in realtà girava per le strade di Roma con un finto Mark e andava in tv a piangere per dei figli che non ha mai avuto.