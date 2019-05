Pamela Perricciolo fra le pagine de Il Fatto Quotidiano è stata un fiume in piena ed ha svelato prima il contratto di riservatezza firmato da lei, Eliana Michelazzo e Pamela Prati e dopo anche la verità sulla telefonata che il presunto Mark Caltagirone (che si è scoperto grazie ad una perizia fonica essere un attore) ha fatto a Barbara d’Urso durante una puntata di Live Non è la d’Urso.

“Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo? Eliana dice che l’ho plagiata? Lei va dalla d’Urso per 7.000 euro a puntata, la società Aicos è intestata ad Eliana, la Jaguar è intestata ad Eliana, la casa in cui viviamo insieme e la Mini pure. Che plagio è? Il documento di riservatezza fra noi tre l’ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere. Cosa dovevamo nascondere con quell’accordo? Eliana ha debiti con tante persone, anche Pamela e non vuole si sappia. Il cachet per l’ospitata di Domenica In le è stato pignorato dal fisco. Con Verissimo non lo so: i produttori le hanno detto che con gli avvocati dovevano decidere se Mediaset fosse parte offesa per truffa. Le hanno congelato il cachet di 40.000 euro. Non so se ha risolto. Lei prende 1200 euro al mese di pensione”.