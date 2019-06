Pamela Perricciolo ha svelato che le chat mostrate da Eliana Michelazzo nel backstage di Live Non è la d’Urso sarebbero state create ad arte e quindi fake.

Donna Pamela ha poi mostrato a Fan Page alcune conversazioni tra lei ed Eliana, una in particolare fatta poco prima che la Michelazzo confessasse che Mark Caltagirone non esiste. Eliana in quel caso ha consigliato all’amica di scappare e si è anche offerta di procurarle il denaro.

“Pamela mostra un sms ricevuto da Eliana Michelazzo poco prima della confessione. Lei stessa racconta quanto l’ex socia le aveva scritto: “Credo che Eliana temesse di perdere l’agenzia e quindi è accaduto di tutto. Ricevetti un messaggio da lei poco prima di sapere che aveva raccontato quelle cose di me. Mi scriveva: ‘Tutelati, vai via. Domani ti porto soldi’. È crollata psicologicamente e ha cercato di salvarsi e salvare l’agenzia”. Costruite ad arte sarebbero anche le chat mostrate dietro le quinte per accreditare l’esistenza di Mark. Lei stessa ammette che quei messaggi sarebbero stati creati con uno scopo preciso: “Le nostre chat servivano anche per avere una cronologia, per averle sul telefono”.”

B!tches questa soap si fa sempre più interessante. Ma ve la immaginate Eliana che recupera qualche migliaia di euro per far scappare Donna Pamy a Zanzibar?

PS: Sorella dittatrice?