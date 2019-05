Pamela Perricciolo è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci: è quello che ha scritto FanPage pochi minuti fa. L’ambulanza ha prelevato la Perricciolo nella notte fra il 22 ed il 23 maggio al termine della puntata di Live Non è la d’Urso, dove Eliana Michelazzo l’aveva accusata di aver a che fare in qualche modo con il profilo fake di Simone Coppi, il suo falso marito che non ha mai conosciuto.

Eliana Michelazzo ha querelato la sua ex socia (e secondo Dagospia anche sua ex fidanzata) confessando pure che l’aggressione con l’acido è stata una sua invenzione.

“Si è inventata tutto Pamela Perricciolo, questo ora l’ho capito. Ha detto alla mia assistente che io l’avevo medicata e che le avevo fatto una fasciatura, quando io non ho mai fatto nulla del genere: il giorno dopo aveva una benda, mentre gli inquirenti hanno dimostrato che non era acido”.

A Live Non è la d’Urso ha poi dichiarato che la Perricciolo avrebbe finto un’aggressione con l’acido tirandosi addosso dell’acqua con del sapone.

Il ricovero di Pamela è una sorta di deja-vu, perché come dichiarato da Eliana Michelazzo a Barbara d’Urso, già in passato aveva tentato più di una volta di prendere “troppe gocce” arrivando a parlare di morte.

“Pamela Perricciolo ha tentato più di una volta di prendere gocce di quelle calmanti, mi diceva ‘se muoio pensa alla mia famiglia’ mi faceva sempre sentire i sensi di colpa, io non capivo perché tutto questo”.

Alla luce di quanto accaduto è ironico, infatti, l’aggiornamento del portale Dagospia: