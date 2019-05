Pamela Perricciolo ha detto la verità (più o meno, come ha poi sottolineato) svelando a Selvaggia Lucarelli fra le pagine de Il Fatto Quotidiano chi c’è dietro all’identità di Mark Caltagirone.

Inizialmente Donna Pamela ha tentato di dire l’ennesima bugia rivelando che dietro il profilo di Caltagirone ci sarebbe potuto essere un ragazzo di nome Marco, suo cliente del ristorante, salvo poi contraddirsi ed ammettere poco dopo che dietro l’identità dell’uomo d’affari si è sempre nascosta lei, la moglie e mamma più famosa d’Italia: Pamela Prati.

Selvaggia Lucarelli a questo punto, avendo notato una discrepanza nel racconto della Perricciolo, le suggerisce di dire la verità. “Forse è il momento di dire la verità, no? Io credo che tu ed Eliana gestivate qualche profilo fake, vi divertivate a giocare con identità false. Poi quando avete incontrato Pamela Prati la cosa vi sia sfuggita di mano..“, ottenendo una quasi confessione:

“Come ne devo uscire? Cosa dico? Che lo abbiamo inventato noi tre? Secondo te dovrei dire questo? Pensa che figura di mer*a. Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar, apro un resort. Sì. E’ andata come dici te. Però un Marco al ristorante è venuto. Abbiamo creato il personaggio dell’anno: c’è il gusto del gelato Caltagirone, le magliette, all’autogrill le signore mi offrono il caffè e mi chiedono se la Prati si sposa”.

Ed ancora:

“Pamela non è una vittima, non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, le password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata. Ora ne parlo con gli avvocati e dirò la verità. Farò un comunicato. […] Io dico che abbiamo cazzeggiato con le password, ma le altre non lo diranno mai. E’ la verità più o meno. E’ stato tutto un gioco, tanto che abbiamo firmato quel documento per non confessarlo. Inutile ora andare in tv a fare le vittime. L’ho detto ad Eliana: ma pensi di ripulirti?”