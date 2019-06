Pamela Perricciolo sarebbe dovuta andare a Zanzibar ad aprire un resort, ma a quanto pare la meta sembrerebbe essere cambiata dato che ora l’ex manager di Pamela Prati potrebbe trovarsi in Francia.

Uso il condizionale perché l’aneddoto lo ha raccontato Eliana Michelazzo durante la sua diretta su Instagram mettendo però in dubbio la veridicità della sua ex amica.

“Vai a dire a tutti che sei in Francia perché è morta tua zia, ma sei una falsa! Tua zia è morta sei mesi fa! Sei una malata mentale! Mi hai fatto del male, ma ricordati che ci vediamo in tribunale”.

Pamela Perricciolo è davvero andata in Francia per la morte di sua nonna, oppure è una menzogna (come lasciato intendere dalla Michelazzo?) il mistero si infittisce.