di Sara Di Sciullo

Pamela Mastropietro, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata a gennaio dello scorso anno, rappresentata come la ‘Madonna con Bambino’, con in braccio il suo carnefice, Innocent Oseghale, nelle vesti di Gesù Bambino.

L’opera choc, dell’artista torinese Andrea Villa, ha fatto il giro del web in occasione del lancio di una sua mostra personale, conclusasi pochi giorni fa a Torino, dove tuttavia l’opera, come si apprende dalla galleria, non è stata esposta. L’immagine ha scatenato la reazione della famiglia della 18enne uccisa: “Noi andremo a fondo in questa vicenda per capire come sono andate le cose. Siamo venuti a conoscenza, per un caso fortuito, di questo quadro e lo abbiamo trovato blasfemo, dissacrante e offensivo sia della religione che di Pamela e della sua tragedia, oltre che dei familiari”, afferma all’Adnkronos l’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia e zio della ragazza.

