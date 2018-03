Pamela, la nuova versione di Oseghale: "L'ho lasciata viva, l'ho trovata nel trolley"

(ansa)

Sull’omicidio di Pamela Mastropietro, arriva una nuova versione da parte di uno degli arrestati: quell’Innocent Oseghale finito per primo in carcere dopo il delitto. “Sono uscito per vendere marijuana a una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l’ho lasciata viva a casa, con Desmond; quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa sono tornato e l’ho trovata già dentro le valigie”. Questa l’ultima versione del nigeriano, riferita da uno dei suoi avvocati, Umberto Gramenzi, che ha avuto con lui un colloquio in carcere ad Ascoli Piceno attraverso un interprete di lingua inglese. Oseghale prova dunque a scaricare le responsabilità su un altro dei sospettati.

Di omicidio volontario, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere sono accusati anche altri tre nigeriani, tra cui un 39enne a piede libero. Per Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27 anni, arrestati e detenuti nel carcere di Montacuto ad Ancona, il Riesame ha confermato tre giorni fa la custodia cautelare in carcere, respingendo i ricorsi degli avvocati. Le difese sostenevano l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e di un pericolo di fuga: gran parte delle prove si basa sui contatti telefonici tra loro e con Oseghale.