Delle lesioni riscontrate sul corpo di Pamela Mastropietro due, alla base dell’emitorace destro, sono vitali; ossia, le sono state inferte da viva e sono compatibili con un’arma da punta e taglio. E’ quanto ha riferito Mariano Cingolani, medico legale che eseguì l’autopsia più approfondita sul corpo della giovane e che è stato ascoltato in aula davanti alla Corte di Assise di Macerata – nel processo che vede imputato Innocent Oseghale – proprio per chiarire i dettagli dell’esame autoptico e le possibili cause della morte. Le due coltellate su parti vitali, secondo il consulente, potrebbero essere state inferte a distanza di un po’ di tempo l’una dall’altra e non sono state immediatamente mortali: potrebbero essere passati da ognuna delle due coltellate alla morte almeno 15-20 minuti.

