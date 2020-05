“Così come è stato giusto chiudere tutto, è giusto riaprire tutto. E’ vero che negli Stati Uniti il Connecticut, ad esempio, ha mantenuto la chiusura con il Massachusetts, ma quello è un governo federale e ognuno fa quello che vuole. Qui se blocchiamo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, le Regioni più ‘pericolose’ con la provincia di Trento, si dà vita a un lockdown parziale, che non ci possiamo permettere dal punto di vista economico: bisogna avere il coraggio di vedere che siamo un Paese alla deriva, siamo in default”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, docente emerito all’Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di virologia.

