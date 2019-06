“Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra. Perché non ha partecipato? Sinceramente non lo so. Forse pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo”. Lo dice James Pallotta, presidente della Roma, parlando di Francesco Totti in un’intervista sul sito ufficiale del club. L’imprenditore di Boston conferma anche che all’ex numero 10 giallorosso è stato offerto il ruolo di direttore tecnico. Poi aggiunge: “Senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro. Lavorando con i vertici della nostra dirigenza sportiva potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera”.

